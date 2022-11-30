Обвиняемый в убийстве студентки РГУ заявил, что перед смертью девушка рассказала ему о новом парне

Обвиняемый заявил, что в день убийства студентка РГУ рассказала ему о новом парне. Об этом во вторник, 29 ноября, в эфире ТВЦ сообщил замначальника Железнодорожного МСО СУ СКР Павел Горнов.

Отмечается, что в день убийства между погибшей Викторией Вихровой и ее молодым человеком Павлом Овчинниковым произошел серьезный разговор. Девушка как сирота получила квартиру на окраине Рязани и жила в ней вместе с ним.

«Со слов обвиняемого, она высказалась, что им больше не надо быть вместе, что это окончательное решение, что они слишком разные люди. К тому же он узнал, что у нее появился новый молодой человек», — рассказал Горнов.

Овчинников заявил во время допроса, что вспылил и накинулся на нее с удлинителем, которым задушил девушку.

«Я не знал, что делать и просто со страха стащил ее в бельевой ящик дивана», — рассказал обвиняемый.

Тело девушки обнаружила ее тетя в диване. Журналисты заявили, что молодой человек после убийства выкинул телефон и на попутках отправился в Воронежскую область, где его и задержали.

Напомним, девушка училась в институте естественных наук. Она умерла 2 ноября. За день до трагедии ей исполнилось 20 лет. Ее тело нашли в диване.