В минздраве отреагировали на сообщения о массовом увольнении врачей в Ряжске

В сообщении отметили, что поликлиника «РЖД-медицина» в Ряжске продолжает принимать пациентов в штатном режиме.

В минздраве отреагировали на сообщения о массовом увольнении врачей в Ряжске. Ответ ведомства появился на странице губернатора Павла Малкова в Telegram.

В сообщении отметили, что поликлиника «РЖД-медицина» в Ряжске продолжает принимать пациентов в штатном режиме, а двое сотрудников, которые уволились из медицинского учреждения, приступили к работе в Ряжском ММЦ.

«Прием ведут следующие специалисты: врач-терапевт, врач-оториноларинголог, врач-гинеколог, врач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики, врач-стоматолог, работает дневной стационар. Еженедельно ведет прием врач-хирург, один раз в месяц принимает врач-энокринолог, врач-кардиолог», — говорится в ответе регионального минздрава.

Также отмечается, что в этом году открыли эндоскопический кабинет, закупили системы суточного мониторирования ЭКГ, артериального давления.