Жители Ряжска сообщили о массовом увольнении врачей

В сообщении выразили беспокойство, что поликлиника можеть закрыться из-за отсутствия специалистов, из-за чего без медпомощи останутся более пяти тысяч жителей Ряжска.

В Ряжске местные жители сообщили, что из амбулаторно-поликлинического подразделения № 4 за последние месяцы уволилось много специалистов. Об этом говорится в группе «Реальный Ряжск» «ВКонтакте».

"10 августа центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД» заверила жителей, что организован набор специалистов в поликлинику на станции Ряжск. Администрация Ряжска взяла на контроль ситуацию", — сообщили в посте.

По словам авторов сообщения, из поликлиники уволились квалифицированные специалисты — и.о. заведующей АПП № 4, терапевт Ольга Чернышова и старшая медицинская сестра О. В. Толмачова .

«На четыре участка остался только один терапевт. Это прием больных, обслуживание вызовов, медкомиссии железнодорожников. Понятно, что работать при такой нагрузке невозможно», — посетовали местные жители.

В сообщении выразили беспокойство, что поликлиника можеть закрыться из-за отсутствия специалистов, из-за чего без медпомощи останутся более пяти тысяч жителей Ряжска, в том числе дети и железнодорожники на всем участке.