Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-4°
Втр, 29
-4°
Срд, 30
-4°
ЦБ USD 60.75 0.27 29/11
ЦБ EUR 63.3 0.42 29/11
Нал. USD 63.46 / 66.4 28/11 15:25
Нал. EUR 65.61 / 67 28/11 17:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
8 957
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
8 859
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
9 699
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
22 927
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Жители Ряжска сообщили о массовом увольнении врачей
В сообщении выразили беспокойство, что поликлиника можеть закрыться из-за отсутствия специалистов, из-за чего без медпомощи останутся более пяти тысяч жителей Ряжска.

В Ряжске местные жители сообщили, что из амбулаторно-поликлинического подразделения № 4 за последние месяцы уволилось много специалистов. Об этом говорится в группе «Реальный Ряжск» «ВКонтакте».

"10 августа центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД» заверила жителей, что организован набор специалистов в поликлинику на станции Ряжск. Администрация Ряжска взяла на контроль ситуацию", — сообщили в посте.

По словам авторов сообщения, из поликлиники уволились квалифицированные специалисты — и.о. заведующей АПП № 4, терапевт Ольга Чернышова и старшая медицинская сестра О. В. Толмачова.

«На четыре участка остался только один терапевт. Это прием больных, обслуживание вызовов, медкомиссии железнодорожников. Понятно, что работать при такой нагрузке невозможно», — посетовали местные жители.

В сообщении выразили беспокойство, что поликлиника можеть закрыться из-за отсутствия специалистов, из-за чего без медпомощи останутся более пяти тысяч жителей Ряжска, в том числе дети и железнодорожники на всем участке.