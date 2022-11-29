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Избивший водителя автобуса рязанец получил 2,5 года тюрьмы
Инцидент произошел 8 апреля 2022 года. Пьяный 25-летний житель Рязани избил водителя автобуса № 16.

Избивший водителя автобуса рязанец получил 2,5 года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел 8 апреля 2022 года. Пьяный 25-летний житель Рязани ехал в автобусе № 16. В какой-то момент он стал оскорблять пассажиров автобуса. После этого водитель остановил транспортное средство и попросил мужчину выйти. В ответ на это рязанец избил 51-летнего водителя.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и пунктам б и д части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Рязанца арестовали.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — два года и шесть месяцев колонии общего режима.