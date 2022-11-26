Бастрыкин поручил провести проверку по факту застройки территории Шпалозавода

Председатель Следственного Комитета Р. Ф. Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с планами по строительству микрорайона в Рязани, сообщила вечером 25 ноября пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с планами по строительству микрорайона в Рязани. Об этом сообщили вечером 25 ноября в пресс-службе ведомства.

Речь идет о строительстве жилого комплекса, школы и двух детсадов на территории бывшего шпалозавода. Для пропитки шпал используется креозот, который требует сложной утилизации в целях нейтрализации вредных веществ. По мнению активистов, строительство будет проходить с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства, так как сейчас стройплощадка просто засыпается песком вместо вывоза этого грунта.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее мэр Рязани Елена Сорокина привела документы, доказывающие, что застройка на территории Шпалозавода в Борках законна и не противоречит проекту зон охраны памятников.