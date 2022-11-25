Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-5°
Сбт, 26
-2°
Вск, 27
ЦБ USD 60.39 -0.11 25/11
ЦБ EUR 62.78 0.5 25/11
Нал. USD 63.26 / 65.5 25/11 13:05
Нал. EUR 64.9 / 65.66 25/11 13:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
6 569
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
6 671
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
7 487
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 720
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Сорокина привела документы, согласно которым застройка на территории Шпалозавода законна
Она обратилась к Проекту зон охраны памятников истории и культуры, который разработали и утвердили еще в 1986 году, и к ряду других документов.

Мэр Рязани Елена Сорокина привела документы, доказывающие, что застройка на территории Шпалозавода в Борках законна и не противоречит проекту зон охраны памятников. Об этом в пятницу, 25 ноября, она написала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, она обратилась к Проекту зон охраны памятников истории и культуры, который разработали и утвердили еще в 1986 году. Он является действующим документов в области охраны памятников истории и культуры в Рязани.

«Вместе со специалистами в архиве мы нашли подлинник этого документа. Как положено оригиналу — с синей печатью, синими и черными подписями. Досконально его изучили. В этом актуальном документе запретов и ограничений по строительству в отношении территории Шпалозавода поселке Борки не выявлено», — написала Сорокина.

Также она заявила, что в 1978 году проводились предпроектные работы по формированию зон охраны объектов культурного наследия, но документ юридически не утвердили. Именно поэтому действующим документом является проект 1986 года, а значит запретов на строительство на территории Шпалозавода нет.

Помимо этого, по соответствующей теме подняли и другие документы: приказ минкульта от 04.07.2016 за номером 1504, постановление областного правительства от 2021 года об утверждении территории границ исторического поселения, предмета охраны и его регламентов. Все эти документы не противоречат стройке.

«Подытожим. Действующими нормами не установлены ограничения, касающиеся территории бывшего Шпалозавода. При этом напомню, что первоначальный проект по многоэтажной застройке был отозван, мы его также не поддержали. Он претерпел изменения от многоэтажности в сторону среднеэтажности — от 4 до 8 этажей. И сейчас потенциальным застройщиком предлагается именно он. Наш Рязанский Кремль и его окружение защищены документами. Их соблюдение — это не просто про должностное соответствие, это про моральные ценности», — заключила Сорокина.

Ранее мэр города прокомментировала проект застройки Шпалопропиточного завода.