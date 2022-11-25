Сорокина привела документы, согласно которым застройка на территории Шпалозавода законна

Она обратилась к Проекту зон охраны памятников истории и культуры, который разработали и утвердили еще в 1986 году, и к ряду других документов.

Мэр Рязани Елена Сорокина привела документы, доказывающие, что застройка на территории Шпалозавода в Борках законна и не противоречит проекту зон охраны памятников. Об этом в пятницу, 25 ноября, она написала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, она обратилась к Проекту зон охраны памятников истории и культуры, который разработали и утвердили еще в 1986 году. Он является действующим документов в области охраны памятников истории и культуры в Рязани.

«Вместе со специалистами в архиве мы нашли подлинник этого документа. Как положено оригиналу — с синей печатью, синими и черными подписями. Досконально его изучили. В этом актуальном документе запретов и ограничений по строительству в отношении территории Шпалозавода поселке Борки не выявлено», — написала Сорокина.

Также она заявила, что в 1978 году проводились предпроектные работы по формированию зон охраны объектов культурного наследия, но документ юридически не утвердили. Именно поэтому действующим документом является проект 1986 года, а значит запретов на строительство на территории Шпалозавода нет.

Помимо этого, по соответствующей теме подняли и другие документы: приказ минкульта от 04.07.2016 за номером 1504, постановление областного правительства от 2021 года об утверждении территории границ исторического поселения, предмета охраны и его регламентов. Все эти документы не противоречат стройке.

«Подытожим. Действующими нормами не установлены ограничения, касающиеся территории бывшего Шпалозавода. При этом напомню, что первоначальный проект по многоэтажной застройке был отозван, мы его также не поддержали. Он претерпел изменения от многоэтажности в сторону среднеэтажности — от 4 до 8 этажей. И сейчас потенциальным застройщиком предлагается именно он. Наш Рязанский Кремль и его окружение защищены документами. Их соблюдение — это не просто про должностное соответствие, это про моральные ценности», — заключила Сорокина.

Ранее мэр города прокомментировала проект застройки Шпалопропиточного завода.