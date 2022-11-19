Сорокина прокомментировала проект застройки Шпалопропиточного завода

В Рязани в субботу, 19 ноября, прошли публичные слушания по вопросу строительства на территории Шпалопропиточного завода. Мэр Елена Сорокина прокомментировала итоги публичных слушаний, подчеркнув, что это еще не окончательное решение.

В Рязани в субботу, 19 ноября, прошли публичные слушания по вопросу строительства на территории Шпалопропиточного завода. Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала итоги публичных слушаний, подчеркнув, что это еще не окончательное решение.

Сорокина встретилась с экологами — экспертами, научными деятелями, руководителями крупных экозащитных организаций — Александром Суфрановичем («Дышим чистым»), Евгением Рыбаковым («Эра»), Виолеттой Черной (Рязанское отделение Российского экологического общества), ученым РГУ, специалистом по геохимии ландшафтов Сергеем Тобратовым.

«Сразу важный тезис, который не нуждался в подтверждении. Шпалозавод является предприятием 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной в 300 метров. В границах этой зоны не должно быть жилых домов, а в нее фактически входит много объектов жилой инфраструктуры. Эти дома получали негативное воздействие, и территория не могла развиваться. Ликвидация Шпалозавода влечет за собой, в первую очередь, ликвидацию этой санитарно-защитной зоны, то есть кроме того, что прекратилось негативное экологическое воздействие со стороны предприятия, люди смогут использовать свои земельные участки по прямому назначению», — написала Сорокина в своих соцсетях.

С экспертами обсудили вопросы экологии в связи с возможным строительством. Реновация территории предполагается четко в границах участка, на котором ранее располагался завод. Уже было взято более 20 проб грунта, проведена первая экспертиза выборки грунта. Необходимо заключение экологической экспертизы, подчеркнула мэр.

«Прозвучала информация о том, что планируется выбирать грунт на глубину до 4 метров и вывозить его на специализированные полигоны за территорией Рязанской области. Понятно, что в случае положительного решения за этим будет особый контроль. Представитель строительной компании заверил экспертов, что на всем участке в границах ограждения грунт будет выбран и замещен на инертный — чернозем с содержанием гумуса от 4 до 10%", — добавила Сорокина.

Также эксперты интересовались озеленением — будущими газонами, кустарниками, деревьями, это поможет полностью исключить загрязнение Окского затона. В будущем застройщик планирует очистку Борковского затона. Также поднимался вопрос вида на кремль.

Сорокина пообещала узнать мнение о проекте у жителей поселка Шпалозавода, а также у борковчан, лично разбираться со всеми документами и позже озвучить публично и максимально аргументированно принятое решение.