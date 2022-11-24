В Госдуме предложили переименовать Украину в Бандерштат

Ранее просьбу переименовать Россию на Московию внесли на сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Об этом передает РИА Новости.

Ранее просьбу переименовать Россию на Московию внесли на сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского. В петиции предлагают заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

«Подобные петиции — очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты», — заявил Шеремет.

Он считает, что правильнее будет переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат.

Депутат объяснил, что на данный момент на Украине в культ возведен Степан Бандера, а страна стала «рассадником» нацизма и национализма.

Шеремет заявил, что США использует Украину и народ страны для решения своих проблем и обогащения.

«Американцам Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии», — сказал депутат.