Президенту Украины Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию
Авторы петиции также предлагают заменить термин «русский» на термин «московский», а название «Российская Федерация» на «Московская Федерация».
Президенту Украины Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию. Петиция
Авторы петиции также предлагают заменить термин «русский» на термин «московский», а название «Российская Федерация» на «Московская Федерация».
Для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч голосов. К четвергу, 24 ноября, она набрала около 50 голосов.