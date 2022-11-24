Президенту Украины Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Авторы петиции также предлагают заменить термин «русский» на термин «московский», а название «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Президенту Украины Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию. Петиция появилась на сайте офиса Зеленского в среду, 23 ноября, пишет РИА Новости.

Авторы петиции также предлагают заменить термин «русский» на термин «московский», а название «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч голосов. К четвергу, 24 ноября, она набрала около 50 голосов.