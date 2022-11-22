СК: задержан убийца 20-летней студентки РГУ

Следователи заключили под стражу 22-летнего молодого человека, который убил 20-летнюю студентку РГУ. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 4 ноября в квартире одного из домов в Рязани обнаружили тело 20-летней девушки со следами удушения. Следователи установили, что к совершению преступления причастен ее знакомый, с которым она ранее поддерживала близкие отношения.

В ходе следствия молодой человек признал вину в убийстве девушки в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения.

Следователи заключили его под стражу.

Напомним, девушка училась в институте естественных наук. Она умерла 2 ноября. За день до трагедии ей исполнилось 20 лет. Ее тело нашли в диване.