Херсонским семьям из четырех человек выплатят по шесть миллионов на жилье в Рязанской области
Кроме того, каждый член семьи получит единовременную выплату на обзаведение имущества, которая составит 100 тысяч рублей.
Херсонским семьям из четырех человек выплатят по шесть миллионов на жилье в Рязанской области. Об этом во вторник, 22 ноября, на заседании правительства сообщила министр труда и соцзащиты Наталья Суворова.
Чиновники поддержали начисление выплат гражданам, покинувшим Херсон и Херсонскую область и прибывшим в Рязанскую.
«Соцвыплату на приобретение жилых помещений рассчитают из существующих нормативов и из стоимости одного квадратного метра жилья. Например семью из 4 человек выплата составит 6 млн рублей», — рассказала Суворова.
Кроме того, каждый член семьи получит единовременную выплату на обзаведение имущества, которая составит 100 тысяч рублей.
Отмечается, что деньги пойдут из «Фонда развития территорий», а не из бюджета Рязанской области.