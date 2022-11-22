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Херсонским семьям из четырех человек выплатят по шесть миллионов на жилье в Рязанской области
Кроме того, каждый член семьи получит единовременную выплату на обзаведение имущества, которая составит 100 тысяч рублей.

Херсонским семьям из четырех человек выплатят по шесть миллионов на жилье в Рязанской области. Об этом во вторник, 22 ноября, на заседании правительства сообщила министр труда и соцзащиты Наталья Суворова.

Чиновники поддержали начисление выплат гражданам, покинувшим Херсон и Херсонскую область и прибывшим в Рязанскую.

«Соцвыплату на приобретение жилых помещений рассчитают из существующих нормативов и из стоимости одного квадратного метра жилья. Например семью из 4 человек выплата составит 6 млн рублей», — рассказала Суворова.

Кроме того, каждый член семьи получит единовременную выплату на обзаведение имущества, которая составит 100 тысяч рублей.

Отмечается, что деньги пойдут из «Фонда развития территорий», а не из бюджета Рязанской области.