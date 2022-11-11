Жителям Херсонской области выплатят по 100 тысяч в Рязанской области

Гражданам выплатят по 100 тысяч на обзаведение имущества и выдадут сертификат на покупку жилья.

Жителям Херсонской области выплатят по 100 тысяч в Рязанской области.

Соответствующий проект постановления правительства опубликовали в пятницу, 11 ноября.

«Проектом устанавливаются меры социальной поддержки гражданам, вынужденно покинувшим город Херсон и часть Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Рязанской области на постоянное место жительства, а также порядок предоставления этих мер», — говорится в документе.

Гражданам выплатят по 100 тысяч на обзаведение имущества и выдадут сертификат на покупку жилья. Финансовую поддержку региону окажет «Фонд развития территорий», расходов из бюджета не потребуется. Документ пока не вступил в силу.