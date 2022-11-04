Страны «Большой семерки» договорилась о фиксированной цене на российскую нефть

Предельную цену страны пока не определили.

Страны «Большой семерки» и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть. Об этом сообщил Reuters.

Отмечается, что коалиция договорилась о потолке цен, который планируют регулярно пересматривать. Предельную цену страны пока не определили.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предлагала определить потолок цен на российскую нефть на уровне примерно 60 долларов за баррель. Владимир Путин ответил на эту инициативу и заявил, что Россия не будет поставлять ничего за рубеж, если это будет противоречить интересам страны.