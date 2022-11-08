Средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей

Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов.

С 1 января в России предусмотрен переход на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Средний его размер составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом России во вторник, 8 ноября.

Котяков отметил, что выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов.