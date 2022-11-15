Госдума одобрила закон о едином универсальном пособии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, пишет РИА Новости.

Отмечается, что с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

После первого чтения, состоявшегося 18 октября, депутаты внесли в законопроект ряд поправок. Тогда они решили отказаться от термина «универсальное».

Пособие объединит различные выплаты: для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до полутора лет; на первого ребенка (предоставляется во всех регионах); на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам); на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты); на детей от восьми до 17 лет.

Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.