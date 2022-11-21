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На Северной окружной открыли для движения четыре полосы
Схему движения сохранят до следующего дорожно-строительного сезона.

На Северной окружной открыли для движения четыре полосы. Об этом сообщили в пресс-службе «Рязанавтодора» в понедельник, 21 ноября.

Уточняется, что схему движения сохранят до следующего дорожно-строительного сезона. Зимой на Северной окружной продолжат работы по переносу коммуникаций, устройству освещения и земляного полотна.

Реконструкция Северной окружной дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Полностью завершить работы на объекте планируют до конца октября 2023 года.

Ранее открытие движения по четырем полосам анонсировал вице-губернатор Артем Бранов.