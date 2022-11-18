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На Северной окружной откроют движение по четырем полосам
Сейчас ведётся обустройство тротуара, велодорожки и искусственного освещения.

На Северной окружной откроют движение по четырем полосам.

«21 ноября откроем движение на реконструируемом участке Северной окружной дороги», — анонсировал вице-премьер Артем Бранов на своей странице во «ВКонтакте».

"Утром вместе с министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павлом Супруном проверили, как продвигается ремонт Северной окружной дороги", — написал Бранов.

По его словам, запланированные на этот год асфальтобетонные работы завершились. Сейчас ведётся обустройство тротуара, велодорожки и искусственного освещения. Подрядчик опережает график и уже приступил к земляным работам на левой стороне дороги. Капитальный ремонт там будет уже в следующем году.

Напомним, что ранее Минтранс сообщал, что к зиме откроют все полосы движения на Северной окружной дороге.