На Северной окружной откроют движение по четырем полосам.
«21 ноября откроем движение на реконструируемом участке Северной окружной дороги», — анонсировал вице-премьер Артем Бранов на своей странице во «ВКонтакте».
"Утром вместе с министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павлом Супруном проверили, как продвигается ремонт Северной окружной дороги", — написал Бранов.
По его словам, запланированные на этот год асфальтобетонные работы завершились. Сейчас ведётся обустройство тротуара, велодорожки и искусственного освещения. Подрядчик опережает график и уже приступил к земляным работам на левой стороне дороги. Капитальный ремонт там будет уже в следующем году.
Напомним, что ранее Минтранс сообщал, что к зиме откроют все полосы движения на Северной окружной дороге.