Рязанцы заметили новое освещение на Северной окружной

Рязанские водители в воскресенье, 20 ноября, обратили внимание на работающее новое освещение на Северной окружной. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Рязанские водители в воскресенье, 20 ноября, обратили внимание на работающее новое освещение на Северной окружной. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

"Идем в светлое будущее! На Северной окружной частично включили новое освещение: освещены участки от «Ленты» и от заправок в сторону Канищево", — сообщается в посте.

Напомним, ранее Минтранс сообщал, что к зиме откроют все полосы движения на Северной окружной дороге. 21 ноября планируется открыть движение на реконструируемом участке.