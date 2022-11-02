В полиции подтвердили смерть четырех человек в аварии в Касимовском районе
В легковушке находились двое мужчин и две женщины. Все они погибли, их личности устанавливаются.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили смерть четырех человек в аварии в Касимовском районе.
ДТП произошло в среду, 2 ноября, в 10:40 около села Поляны. «ВАЗ-2110» превысил скорость, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
В легковушке находились двое мужчин и две женщины. Все они погибли, их личности устанавливаются.
Проводится проверка.
Ранее о серьезном ДТП сообщали очевидцы. Позже появилась информация о погибших.