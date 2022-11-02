В полиции подтвердили смерть четырех человек в аварии в Касимовском районе

В легковушке находились двое мужчин и две женщины. Все они погибли, их личности устанавливаются.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили смерть четырех человек в аварии в Касимовском районе.

ДТП произошло в среду, 2 ноября, в 10:40 около села Поляны. «ВАЗ-2110» превысил скорость, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В легковушке находились двое мужчин и две женщины. Все они погибли, их личности устанавливаются.

Проводится проверка.

Ранее о серьезном ДТП сообщали очевидцы. Позже появилась информация о погибших.