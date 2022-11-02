Стало известно, кто погиб в ДТП в Касимовском районе

Полиция установила личности водителя легковушки и трех пассажиров, погибших в аварии.

Стало известно, кто погиб в ДТП в Касимовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Это водитель легковушки, 43-летняя женщина, и трое пассажиров — мужчины 35 и 39 лет, а также женщина 35 лет. Все погибшие были жителями Касимовского района.

Напомним, авария произошла в среду, 2 ноября, в 10:40 около села Поляны. «ВАЗ-2110» превысил скорость, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Погибли все четыре человека, находящиеся в машине.

Позже появилось видео с места смертельного ДТП.