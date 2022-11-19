Стали известны подробности серьезного ДТП в Рыбновском районе

В Рыбновском районе в пятницу, 18 ноября, на 166-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись две легковушки. ДТП произошло примерно в 15:40, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе в пятницу, 18 ноября, на 166-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись две легковушки. ДТП произошло примерно в 15:40, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 75-летний водитель Ford Mondeo столкнулся с автомобилем Hyundai Grand Santa Fe под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии 38-летний пассажир Ford Mondeo госпитализирован.

Проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о серьезной аварии в деревне Высокое Рыбновского района. По их словам, в одной машине были дети, в другой зажало человека.