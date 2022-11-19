В Рыбновском районе в попавшей в ДТП машине зажало человека

В деревне Высокое Рыбновского района в пятницу, 18 ноября, произошло серьезное ДТП на Житовском перекрестке. Об этом сообщается в группе «Типичное Рыбное».

В деревне Высокое Рыбновского района в пятницу, 18 ноября, произошло серьезное ДТП на Житовском перекрестке. Об этом сообщается в группе «Типичное Рыбное».

По словам очевидцев, в одной машине были дети, в другой — зажало человека.

«Никто не погиб, но все знают, что ДТП тут происходят регулярно. Слышал, как ругали водителя, повернул не вовремя, возраст и т. д. , но „виновата“ тут сама дорога. Максимальная разрешенная скорость — 60 км/ч, есть даже камера, но носятся под сотню и выше. Особенно фуры, те вообще плюют на любые ограничения! А ДТП происходят постоянно, гибнут люди!» — возмутился автор поста.

Он добавил, что лежачие полицейские могли бы помочь в ситуации, но, по словам инспекторов ГИБДД, это сделать нельзя, так как трасса федеральная.