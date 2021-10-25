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В Рязани ограничили движение у бывшего «Полсинаута», где рухнула часть ограждения-эстакады
Ранее у ТЦ «Полсинаут» со стороны Заводского проезда рухнула часть ограждения-эстакады.

В Рязани ограничили движение транспорта у бывшего «Полсинаута». Об этом в понедельник, 25 октября, сообщила мэр Елена Сорокина на еженедельном совещании по видеосвязи.

Ранее у ТЦ «Полсинаут» со стороны Заводского проезда рухнула часть ограждения-эстакады. По словам Сорокиной, городские службы уже убрали мусор, оградили территорию и установили предупреждающие знаки. В связи с этим движение на участке ограничено.

Мэр Елена Сорокина подчеркнула, что в ближайшее время структурные подразделения определят принадлежность этой территории и произведут ремонт.

Помимо рухнувшего ограждения, глава рязанской администрации также обсудила озеленение территорий областного центра, который проводится в рамках осеннего месячника. Уже известно, что рязанцы высадили более 300 деревьев и кустарников во дворах.

Также в областном центре завершен ремонт дорог картами — сотрудники управления благоустройства отремонтировали 36 участков. Состоялась и приемка работ — из 65 отремонтированных дворов приняли только 63, на двух оставшихся подрядчик устраняет выявленные недостатки.

Кроме того, Елена Сорокина напомнила, что продолжается всероссийская перепись населения. Чтобы принять в ней участие, жители могут выбрать один из трех способов: с 15 октября по 8 ноября самостоятельно пройти перепись на портале Госуслуг; с 18 октября по 14 ноября дождаться переписчика дома; с 15 октября по 14 ноября посетить ближайший стационарный переписной участок или офис МФЦ.