В Кремле заявили, что Киев не хочет переговоров

Ранее Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров, так как получил «сигналы» о готовности России к переговорам.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что Киев не хочет переговоров с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что не бывает публичных переговоров. Он подчеркнул однозначность утверждения о том, что украинская сторона не хочет никаких переговоров.

«Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты», — подытожил представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров, так как получил «сигналы» о готовности России к переговорам.