Зеленский заявил, что увидел «сигналы» для переговоров с Россией

Он также добавил, что если переговоры и будут, то только в публичном формате, а не «за кулисами».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. Об этом в среду, 16 ноября, украинский лидер сказал во время вечернего видеообращения.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что если переговоры и будут, то только в публичном формате, а не «за кулисами».