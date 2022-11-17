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В ДТП с двумя «КамАЗами» в Воронежской области погибли двое мобилизованных
Мужчин призвали в рамках частичной мобилизации 2 октября. В день трагедии командир приказал мобилизованным забрать дрон. Они сели в «Ниву», где под Воронежем попали в смертельную аварию.

В ДТП с двумя «КамАЗами» в Воронежской области погибли двое мобилизованных. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил портал 74.ru со ссылкой на администрацию Кунашакского района Челябинской области.

Авария случилась в ночь с 13 на 14 ноября на 670-м километре автодороги М-4 «Дон». Там столкнулись «ВАЗ 2121», грузовик Daf и «КамАЗ».

Выяснилось, что за рулем отечественного автомобиля были двое мобилизованных из Кунашакского района Челябинской области — водитель легковушки 38-летний Вадим Зубаиров и 40-летний Фуат Шарафутдинов.

Мужчин призвали в рамках частичной мобилизации 2 октября. В день трагедии командир приказал мобилизованным забрать дрон. Они сели в «Ниву», где под Воронежем попали в смертельную аварию.

В настоящее время решается вопрос о доставке тел на родину. В администрации Кунашакского района заявили, что окажут семьям всю необходимую помощь.