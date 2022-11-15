В Воронежской области «ВАЗ» столкнулся с двумя грузовиками, погибли два человека

В аварии погибли два человека из легковушки — 40-летний пассажир умер на месте ДТП, водителя с травмами доставили в больницу, где он скончался в течение суток.

В Воронежской области «ВАЗ» столкнулся с двумя грузовиками, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла вечером в воскресенье, 13 ноября, в 23:40 на 670 километре трассы М4 «Дон» в Павловском районе.

38-летний челябинец на «ВАЗ-2121» ехал со стороны Москвы в Ростов-на-Дону и столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 36-летний житель Ростовской области. От удара грузовик вылетел на встречную полову и столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 37-летний житель Воронежской области.

В аварии погибли два человека из легковушки — 40-летний пассажир умер на месте ДТП, водителя с травмами доставили в больницу, где он скончался в течение суток.

Проводится проверка.