Рязанский минтранс отказался от подсветки ремонтных работ на Северной окружной

Ранее рязанцы жаловались на аварийные ситуации на Северной окружной дороге из-за отсутствия света и подсветки бетонных блоков, отделяющих две из четырех полос, на время проведения ремонта.

Рязанский минтранс не планирует установку временного освещения и подсветки бетонных блоков на Северной окружной дороге. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Ранее рязанцы жаловались на аварийные ситуации на Северной окружной дороге из-за отсутствия света и подсветки бетонных блоков, отделяющих две из четырех полос, на время проведения ремонта.

Минтранс ответило редакции РЗН. инфо, что до конца ноября подключат постоянное освещение, а в декабре откроют движение по четырем полосам.

«В срок до конца ноября текущего года планируется подключение смонтированных линий освещения, в связи с чем устройство временного освещения не планируется. Открытие движения по четырем полосам запланировано в декабре 2022 года, в связи с чем временные бетонные блоки будут убраны и установка мигающих сигнальных огней на всем реконструируемом участке не планируется», — говорится в сообщении.

Кроме того, в минтрансе отметили, что дорожное движение осуществляется по согласованной схеме с региональным управлением ГИБДД.

«На подъездах к данному участку установлены предупреждающие знаки. В настоящее время замечаний по организации движения со стороны ГИБДД не имеется. Установка дополнительных дорожных знаков не планируется», — говорится в сообщении.