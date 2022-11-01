Рязанцы рассказали об аварийных ситуациях на Северной окружной дороге из-за ремонта

Водители отметили, что место, где четыре полосы движения дороги переходят в две — не освещается. По их словам, полосы разделены «грязными» бетонными блоками, которые не подсвечиваются и практически не видны в темное время суток.

Рязанцы рассказали об аварийных ситуациях на Северной окружной дороге из-за ремонта. Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Водители отметили, что место, где четыре полосы движения дороги переходят в две — не освещается. По их словам, полосы разделены «грязными» бетонными блоками, которые не подсвечиваются и практически не видны в темное время суток.

Жители города добавили, что на проезжей части отсутствуют указатели и не везде установлены знаки.

Один из водителей рассказал РЗН. инфо о недавнем ДТП на Северной окружной и прислал фотографии разбитого автомобиля.

«Друг ехал из Канищево в сторону Солнечной, был дождь, освещения не было. Фары встречных автомобилей очень сильно слепят в мокрую погоду без освещения. В левой полосе стояли два блока, которых заметить было практически невозможно, обозначений никаких не было, предупреждений тоже. После удара его автомобиль проехал еще примерно метров 30. И только в том районе, где остановилась машина стоял знак о сужении полос. После самого сужения. Как так можно организовывать? Я не понимаю. Я эти блоки сам чуть не зацепил ночью», — поделился водитель.

Еще одна жительница города сообщила, что тоже чуть не попала в ДТП."Лично я в бешенстве от этой дороги. Вчера в темноте зацепила обочину в районе карьера, так как переживала, что могу врезаться в столбы слева, которых не видно. Отвратительная организация ремонта!", — сообщила она.

Пользователи социальной сети добавили, что в темное время суток и в дождь «приходится молиться», проезжая по опасному участку.

Напомним, реконструкция Северной окружной дороги началась 4 июля 2022 года от поселка Борки до улицы Бирюзова. Контракт на проведение реконструкции заключен с АО «Рязаньавтодор».

Ремонтные работы продолжатся на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера. Там организовано реверсивное движение по одной полосе.