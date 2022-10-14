Жители Стенькина пожаловались на аварийный дом без отопления в квартирах

Речь идет о двухэтажном доме № 11 в Стенькино на улице Центральной. Его признали аварийным в 2014 году.

Рязанцы живут в аварийном доме без отопления и в затопленных квартирах. Об этом РЗН. инфо рассказала читательница.

Речь идет о двухэтажном доме № 11 в Стенькино на улице Центральной.

«Живу в этом доме уже 26 лет. Особенно тяжело приходится в морозы. Отопления у нас нет уже 10-13 лет, поэтому работают сразу несколько обогревателей, но они не спасают от холода. Полы ледяные и стены тоже. А весной и осенью начинался кошмар вместе с дождями. Шифер крыши лопнул и в квартирах потоп. Недавно протыкали натяжной потолок, чтобы вода стекала. В квартире повсюду запах сырости», — поделилась читательница.

По ее словам, дом в 2014 году признали аварийным. С тех пор жильцов ежегодно обещают переселить в другой дом, но безрезультатно.

«Переселить людей обещали в 2022 году, теперь перенесли все на 2023 год. О нашей беде знает глава администрации Рязанского муниципального района Наталья Жунева, но пока никаких действий не предпринимает», — продолжила собеседница.

Жительница добавила, что беспокоится, что еще одну зиму здание не переживет.