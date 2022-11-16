Associated Press: упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека.

Упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска. Об этом со ссылкой на американских чиновников передает издание Associated Press, пишет РИА Новости.

Уточняется, что ВСУ выпустили снаряд, чтобы сбить российскую ракету. Ранее это агентство сообщало, что на территорию страны попала российская ракета.

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека.

В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства», но президент Анджей Дуда сообщил, что точной информации о принадлежности ракет у Варшавы нет.

В российском Минобороны отметили, что никаких ударов по целям около украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. «Все заявления польских СМИ о якобы падении „российских“ ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки», — добавили в Минобороны.

Утром в среду, 16 ноября, президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20. По итогу он заявил, что запуск упавшей ракеты из России маловероятен по траектории.

Фото Mash