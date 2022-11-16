Президент США Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

Инцидент произошел во вторник, 15 ноября, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Президент США Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заявил журналистам, что запуск ракеты из России маловероятен в смысле траектории. Также он добавил, что намерен выяснить точные обстоятельства инцидента и уточнил, что лидеры НАТО и G7 обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека.

В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства», но президент Анджей Дуда сообщил, что точной информации о принадлежности ракет у Варшавы нет.

В российском Минобороны отметили, что никаких ударов по целям около украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. «Все заявления польских СМИ о якобы падении „российских“ ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки», — добавили в Минобороны.