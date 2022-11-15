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Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех»
Также он заявил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности и потребовал от России вывести войска.

Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом президент Украины сказал во время видеообращения на саммите G20, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на издание Reuters.

Владимир Зеленский призвал Россию освободить всех украинских пленных и назвал обмен «всех на всех» единственной реальной моделью освобождения. Также он заявил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности и потребовал от России вывести войска.

Президент Украины сказал, что «настало время», когда конфликт с Россией «может быть остановлен». По словам Зеленского, Россиян должна вывести войска с украинской территории, выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и подтвердить территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине. Позже в Госдуме отреагировали на это решение.