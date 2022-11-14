В России отказались возмещать ущерб Украине

По словам депутата Госдумы Олега Морозова, Россия будет восстанавливать разоренную Украину, а не возмещать ущерб.

Россия не будет возмещать ущерб Украине. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, передали РИА Новости.

Так Морозов отреагировал на новость о решении Генеральной ассамблеи ООН принять проект резолюции о возмещении ущерба Украине.

По его словам, Россия будет восстанавливать разоренную Украину, а не возмещать ущерб.

«Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — заявил он.

Депутат также подчеркнул, что у Генассамблеи нет полномочий решать подобные проблемы.