В России отказались возмещать ущерб Украине
По словам депутата Госдумы Олега Морозова, Россия будет восстанавливать разоренную Украину, а не возмещать ущерб.
Россия не будет возмещать ущерб Украине. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, передали РИА Новости.
Так Морозов отреагировал на новость о решении Генеральной ассамблеи ООН принять проект резолюции о возмещении ущерба Украине.
По его словам, Россия будет восстанавливать разоренную Украину, а не возмещать ущерб.
«Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — заявил он.
Депутат также подчеркнул, что у Генассамблеи нет полномочий решать подобные проблемы.