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Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине

Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Также резолюция включает в себя необходимость создания механизма для возмещения убытков. По словам представителя России при ООН Василия Небензя, это позволит легализовать изъятие российских активов, замороженных ранее западными странами.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, еще 73 — воздержались.

Позже в Госдуме отреагировали на это решение.