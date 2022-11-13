В Рязани отвалился кусок недавно отремонтированной ограды «Наташкиного» парка

В Рязани отвалилась штукатурка с части ограды Верхнего городского сада. На это обратила внимание жительница Рязани и опубликовала снимки в комментариях на странице губернатора Павла Малкова «ВКонтакте».

В Рязани отвалилась штукатурка с части ограды Верхнего городского сада. На это обратила внимание жительница Рязани и опубликовала снимки в комментариях на странице губернатора Павла Малкова «ВКонтакте».

"Верхний городской сад. Свежий ремонт за сотни миллионов", — прокомментировала горожанка.

Напомним, новая ограда появилась в рамках благоустройства «Наташкиного» парка в 2021 году. Весной провели ее ремонт. В целом на работы в парке потратили более 80 миллионов рублей.