Депутаты обсудят устранение недостатков благоустройства в «Наташкином» парке

Депутаты поинтересовались тем, когда недобросовестная подрядная организация завершит озеленение территории.

Во вторник, 19 апреля, на заcедании комитета по ЖКХ гордумы, депутаты затронули тему благоустройства Верхнего городского парка.

По словам руководителя управления благоустройства Юрия Фурфурака, работы продолжаются. Он отметил, что 16 апреля «гулял в дождливую погоду» и заметил, что рабочие занимались забором, где появилось отшелушивание.

Депутаты поинтересовались тем, когда недобросовестная подрядная организация завершит озеленение территории.

«Частично посадили деревья, пеньки так и остались. Они как бельмо на глазу», — высказались участники заседания.

Было предложено создать совещание на территории Верхнего городского парка и обсудить с подрядчиком все вопросы.

Юрий Фурфурак отметил, что в 2022 году планируется благоустройство пяти общественных пространств — Лыбедского бульвара, Дубовой рощи, Лесопарка, сквера имени Белякова и Гвардейского сквера.