Город Геническ временно назначили административной столицей Херсонской области

Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь зампредседателя регионального правительства Александр Фомин.

Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь зампредседателя регионального правительства Александр Фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — подчеркнул Фомин.

Город расположен на юге области, на берегу Азовского моря. Херсон же находится на правом берегу Днепра.

Напомним, 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу ранее приказал отвести войска из Херсона за Днепр. В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают унизительной сложившуюся ситуацию.