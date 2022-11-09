Шойгу поручил отвести войска из Херсона за Днепр

Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу реки Днепр.

В среду, 9 ноября, министр заслушал доклад Суровикина о ситуации в Херсонской области. Командующий объединенной группой воск заявил, что Херсон и населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать Желающие покинули район боевых действий, это более 115 тысяч человек.

«Сейчас целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу Днепра, а именно по левому берегу реки», — предложил Суровикин.

Глава Минобороны согласился с этим и поручил отвести войска за Днепр.

«Приступайте к отводу войск», — сказал Шойгу.

Отмечается, что маневр осуществят «в ближайшие сроки». Соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на правом берегу Днепра.