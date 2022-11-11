В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
Песков отметил, что законодательно субъект закреплен.
Херсонская область не может изменить свой статус, это субъект Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что законодательно субъект закреплен.
«Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, продолжает ли Россия считать Херсонскую область своей территорией.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу ранее приказал отвести войска из Херсона за Днепр.