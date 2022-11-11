В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области

Песков отметил, что законодательно субъект закреплен.

Херсонская область не может изменить свой статус, это субъект Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что законодательно субъект закреплен.

«Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, продолжает ли Россия считать Херсонскую область своей территорией.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу ранее приказал отвести войска из Херсона за Днепр.