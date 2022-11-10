Следователи завершили расследование дела о стрельбе в столичном МФЦ, где погиб рязанец

Следователи завершили расследование дела о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, устроивший ее мужчину признан невменяемым.

Следователи завершили расследование дела о стрельбе в МФЦ «Рязанский». Об этом в четверг, 10 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Речь идет о 46-летнем Сергее Глазове. 7 декабря 2021 года он устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». Мужчина открыл огонь после просьбы охранника надеть маску. В итоге стрелок убил администратора и охранника, который оказался уроженцем Рязанской области, ранил троих взрослых и десятилетнюю девочку.

Сообщается, что психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Глазов нуждается в принудительном лечении.

«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», — сообщила Иванова.

Теперь уголовное дело направили для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее специалисты НИИ имени Сербского также признали Глазова невменяемым.