Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» признали невменяемым
Сам Сергей Глазов считает себя здоровым человеком и не верит в то, что от его пуль кто-то погиб.
Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» признали невменяемым. Об этом
45-летнего Сергея Глазова признали невменяемым специалисты НИИ имени Сербского.
Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что сам Глазов считает себя здоровым человеком и не верит в то, что от его пуль кто-то погиб.
В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице «Бутырки» в палате-камере еще с двумя заключенными.
Напомним, стрельба произошла 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский». Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть маску. В итоге стрелок убил администратора и охранника, который оказался уроженцем Рязанской области, ранил троих взрослых и десятилетнюю девочку.