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Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» признали невменяемым
Сам Сергей Глазов считает себя здоровым человеком и не верит в то, что от его пуль кто-то погиб.

Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» признали невменяемым. Об этом пишет «Интерфакс».

45-летнего Сергея Глазова признали невменяемым специалисты НИИ имени Сербского.

Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что сам Глазов считает себя здоровым человеком и не верит в то, что от его пуль кто-то погиб.

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице «Бутырки» в палате-камере еще с двумя заключенными.

Напомним, стрельба произошла 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский». Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть маску. В итоге стрелок убил администратора и охранника, который оказался уроженцем Рязанской области, ранил троих взрослых и десятилетнюю девочку.