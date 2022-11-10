Реконструкцию рязанского санатория «Сосновый бор» планируют завершить в январе 2023 года

По состоянию на начало ноября текущего года, как следует из информации министерства труда, отделочные, электромонтажные и сантехнические работы на первом, третьем, четвертом, пятом и шестом этажах выполнены на 99%.

Завершение строительно-монтажных работ в Государственном автономном учреждении «Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» запланировано на январь 2023 года. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что в 2018 году на реконструкцию здания санатория был выделен 1 млрд 300 миллионов рублей.

По состоянию на начало ноября текущего года, как следует из информации министерства труда, отделочные, электромонтажные и сантехнические работы на первом, третьем, четвертом, пятом и шестом этажах выполнены на 99%. В помещения завезена мебель и бытовая техника. На втором этаже продолжается отделка и сантехнические работы. В реабилитационном и реабилитационно-восстановительном блоках, а также в восстановительном блоке с бассейном и столовой работы практически закончены, устраняются выявленные недостатки, монтируется оборудование. В клубе продолжается ремонт.

Напомним, что в центре будут предоставляться социальные услуги по оздоровлению и реабилитации различных групп населения и инвалидов всех возрастов. «Сосновый бор» рассчитан на 200 номеров, которые способны принять на 323 человека.

Ранее санаторий планировали открыть в конце 2022 года.