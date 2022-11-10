Бывшая глава Рязани Юлия Рокотянская устроилась работать в Центробанк

Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Бывшая глава Рязани Юлия Рокотянская устроилась работать в Центробанк. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Рокотянская с 10 ноября заняла должность помощника управляющего рязанским отделением Банка России по ЦФО Сергея Кузнецова.

Напомним, чиновница с 2018 по 2022 годы занимала должность главы Рязани. С 2012 по 2017 годы занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области, после была гендиректором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.