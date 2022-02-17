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Депутаты гордумы поддержали отставку Юлии Рокотянской
Заявление рассмотрели на внеочередном заседании в четверг, 17 февраля.

В четверг, 17 февраля, на внеочередном заседании гордумы депутаты рассмотрели заявление Юлии Рокотянской о сложении полномочий председателя гордумы и досрочном уходе с поста депутата.

35 депутатов единогласно проголосовали за сложение полномочий Рокотянской.

Уточняется, что самой Юлии Рокотянской на заседании не было.

Временно исполняющей обязанности главы муниципального образования станет Лариса Максимова. Ранее стало известно, что Юлия Рокотянская перейдет на работу в фонд социальных проектов региона.