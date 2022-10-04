В Рязани на Северной окружной дороге изменится схема движения

Об этом предупредил рязанский автодор.

В Рязани на Северной окружной дороге изменится схема движения. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в группе «Автодор Рязань».

Так, работы продолжатся на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера. Там организуют реверсивное движение по одной полосе.

«С наступлением холодов вновь откроем для движения все четыре полосы», — заверили в рязанском автодоре.

Рязанцев также попросили соблюдать скоростной режим на участке.