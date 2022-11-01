Ранее судимый житель Касимова предстанет перед судом за убийство знакомого из-за ревности

Инцидент произошел в апреле 2022 года в поселке Ташенка Касимовского района.

Ранее судимый житель Касимова предстанет перед судом за убийство знакомого из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в поселке Ташенка Касимовского района. Пьяный 46-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за убийство, из-за ревности несколько раз ударил знакомого топором в шею и голову.

От полученных ранений пострадавший умер на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Материалы направили в суд.