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В Касимове нашли убитого мужчину
В пятницу, 8 апреля, по месту жительства обнаружили тело жителя Касимовского района 1956 года рождения с явными признаками насильственной смерти.

В пятницу, 8 апреля, по месту жительства было обнаружено тело жителя Касимовского района 1956 года рождения с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что смертельные травмы мужчине нанес его племянник — житель поселка Ташенка 1976 года рождения, ранее судимый за убийство. С ним хозяин дома распивал алкоголь.

Подозреваемого в совершении преступления задержали, он заключен под стражу.

По уголовному делу назначили необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.