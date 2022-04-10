В Касимове нашли убитого мужчину

В пятницу, 8 апреля, по месту жительства обнаружили тело жителя Касимовского района 1956 года рождения с явными признаками насильственной смерти.

В пятницу, 8 апреля, по месту жительства было обнаружено тело жителя Касимовского района 1956 года рождения с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что смертельные травмы мужчине нанес его племянник — житель поселка Ташенка 1976 года рождения, ранее судимый за убийство. С ним хозяин дома распивал алкоголь.

Подозреваемого в совершении преступления задержали, он заключен под стражу.

По уголовному делу назначили необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.