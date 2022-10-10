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НТВ: тело Елены Логуновой нашли около реки в полиэтиленовом пакете

Тело Елены Логуновой нашли около реки в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщает телеканал «НТВ», который снял сюжет об обнаружении трупа рязанки.

«По имеющейся информации, тело женщины обнаружили около их дачи в Спасском районе. В этих местах глубокие овраги, канавы и перелески. Тело женщины было спрятано в полиэтиленовом пакете чуть вдали от дачи Логуновых, около реки. Сейчас останки женщины отправлены на генетическую экспертизу. Известно, что в момент смерти Елена была в пижаме, что рушит версию о том, что она ушла в магазин и пропала», — говорится в сообщении под роликом.

Напомним, 10 октября, СК официально подтвердил, что тело пропавшей летом 2021 года рязанки Елены Логуновой обнаружено.