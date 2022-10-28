Александра Логунова привезли с полицией в его квартиру в Рязани

Александра Логунова привезли с полицией в его квартиру в Рязани. Об этом сообщил « Вид сбоку ».

Супруга пропавшей Елены Логуновой привезли на улицу Черновицкую и завели в наручниках в подъезд. Отмечается, что на улице у входа в дом ждали родственники — мать, дедушка и бабушка.

Очевидцы заявили, что примерно через час Логунова вывели в наручниках из подъезда, посадили в полицейский автозак с московскими номерами и увезли.

Напомним, Логунову предъявили обвинение в совершении 11 преступлений по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети»). Его причастность к убийству супруги на суде не рассматривалась.

Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Ее искали больше года.

Фото «Вид сбоку»